В Мексике погибли два пассажира загоревшегося в полете воздушного шара
По меньшей мере два человека погибли в результате возгорания воздушного шара над археологической зоной Теотиуакан в мексиканском штате Мехико, пострадал ребенок, сообщил Минздрав штата в Twitter.
Как пишет Fuerza Informativa Azteca со ссылкой на властей штата, погибли 39-летняя женщина и 50-летний мужчина мексиканской национальности, проживающие в Мехико. Пострадавшую девочку доставили в больницу общего профиля Ахапуско с ожогами первой и второй степени на лице и конечностях, а также переломом правой плечевой кости.
Газета El Universal сообщает о двух пострадавших: пилота с места падения загоревшегося шара забрали родственники, поэтому его местонахождение и состояние здоровья неизвестны. Со слов очевидцев, двое погибших — родители пострадавшей девочки, передает газета.