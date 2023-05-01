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В квартире на северо-западе Москвы нашли завернутый в ковер труп мужчины

На северо-западе Москвы задержали подозреваемого в убийстве завернутого в ковер мужчины

Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого было найдено в жилом доме на северо-западе Москвы, завернутым в ковер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД столицы.

«30 апреля в 20:15 вечера в столичную полицию поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины в квартире одного из домов на улице Маршала Жукова. <...> Менее чем через три часа на Живописной улице оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений мужчине, который впоследствии скончался», — говорится в сообщении полиции.

Прокуратура Москвы сообщила, что в квартире жилого дома было обнаружено тело мужчины 1982 года рождения с признаками насильственной смерти, завернутое в ковер. Его обнаружила хозяйка квартиры, у которой погибший арендовал жилье. Прокуратура сообщила о контроле уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).

29 января на севере Москвы мужчина убил сына и бывшую жену, после чего покончил с собой. По данным прокуратуры, он несколько раз ударил сына ножом на лестничной площадке, после чего прошел внутрь квартиры и причинил ножевые ранения бывшей супруге. От полученных травм жертвы скончались на месте.

Теги
убийство Москва МВД прокуратура
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