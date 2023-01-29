В Москве мужчина в ходе ссоры убил сына и бывшую жену

Прокуратура: в Москве мужчина убил сына и бывшую жену, после чего покончил с собой

На севере Москвы мужчина убил сына и бывшую жену, после чего совершил самоубийство. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел в доме на Флотской улице. По данным прокуратуры, 45-летний мужчина в ходе ссоры несколько раз ударил сына ножом на лестничной площадке, после чего прошел внутрь квартиры и также причинил ножевые ранения бывшей супруге 1980 года рождения. От полученных травм они скончались на месте. После этого мужчина покончил с собой.

Прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего и принимает решение о возбуждении уголовно дела по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц).

31 декабря в Москве было обнаружено тело мужчины со множеством ножевых ранений. Нападавший был задержан. ТАСС сообщал, что погибший был сотрудником Московской административной дорожной инспекции. 2 января Тверской суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве — он нанес инспектору МАДИ не менее 16 ранений в область жизненно важных органов.