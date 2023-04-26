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Муж пациентки убил сотрудника скорой в Свердловской области

В Свердловской области сотрудник скорой умер после нападения мужа пациентки
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В г. Березовский Свердловской области сотрудник скорой помощи умер после нападения мужа пациентки, к которой медики приехали на вызов. Об этом сообщило издание E1 со ссылкой на управление Следственного комитета по региону.

По данным следствия, 66-летний мужчина из-за личной неприязни «причинил проникающее ранение в область груди» 28-летнему медработнику. Пострадавший сам добрался до служебной машины, остававшейся у подъезда, и коллеги доставили его в больницу. Там он умер.

Мужчина, которого подозревают в убийстве, ранее был судим за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью своей бывшей жене. В общей сложности он провел в местах лишения свободы 15 лет, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В день нападения подозреваемый был пьян, пишет Е1.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.

В середине апреля управление СК по Омской области начало проверку из-за сообщений о нападении 26-летней девушки на 47-летнюю медсестру в токсикологическом отделении больницы скорой медицинской помощи № 1. По предварительным данным, девушку доставили в больницу в состоянии наркотического опьянения, где она беспричинно напала на медсестру и причинила ей телесные повреждения. NGS55 пишет, что пациентка — омский блогер Ева Абрамович. Свой поступок она объяснила так: «Я хорошая девочка. Люблю врачей компетентных и чутких. Но, видимо, на этой смене люди сильно уработались, что решили на меня сорваться. <...> Это не по-человечески. Нужно уважать друг друга. Тем более, если человек на работе».

Теги
Свердловская область медики Скорая помощь убийство Следственный комитет
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