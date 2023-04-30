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Кадыров заявил о желании создать армию для защиты угнетаемых народов

Кадыров: думаю создать армию для защиты народов, которых ущемляют «демократичные» страны

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о желании создать армию, которая будет защищать угнетаемые народы. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Думаю [о том], чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы, которые ущемляют те страны, которые называют себя самыми демократичными», — сказал Кадыров журналистам.

Он добавил, что хочет «конкретно подготовленную» команду людей из разных стран, которые готовы отдать жизнь не «ради копейки, а ради порядка».

19 февраля глава Чечни рассказал о планах создать частную военную компанию, которая могла бы конкурировать с ЧВК «Вагнер». Он похвалил «Вагнер» и добавил, что компания смогла добиться внушительных результатов в ходе военной операции на Украине. По мнению Кадырова, ситуация «подвела черту под разговорами» о необходимости создания подобных «Вагнеру» формирований.

Функционирование ЧВК в России не регулируется на законодательном уровне. В 2018 году глава МИД Сергей Лавров заявил о необходимости разработать законодательство для защиты интересов россиян, работающих в частных военных компаниях в других странах. Правительство не поддержало законопроект «Справедливой России» (сейчас «Справедливая Россия — За правду»), который был введен на фоне слов Лаврова, поскольку он противоречил Конституции в части, запрещающей создание и деятельность общественных объединений, цели и действия которых направлены на создание вооруженных формирований.

Теги
Рамзан Кадыров ЧВК демократия Армия
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