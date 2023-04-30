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Минобороны Украины начало проверку обвиняемого в коррупции военкома

Минобороны Украины: начата проверка в отношении обвиняемого в коррупции военкома

Министерство обороны Украины инициировало служебную проверку в отношении начальника военкомата, которого обвинили в коррупции. Он отстранен от обязанностей, уточняется в сообщении ведомства.

«Обвинения в коррупции или незаконном обогащении в адрес одного из начальников территориального центра комплектования и социальной поддержки вредят высокому уровню доверия к Вооруженным силам Украины», — заявили в Минобороны.

В сообщении уточняется, что ВСУ будут «безоговорочно способствовать расследованию всех обнародованных данных». 

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в своем телеграм-канале обвинил военкома Одессы Евгения Борисова в приобретении элитной жилой недвижимости за €3,9 млн в Испании. По его словам, купля проходила на имя матери военного, пенсионерки Надежды Борисовой, и, «чтобы накопить на приобретение указанной элитной недвижимости за рубежом, ей нужно было работать 33 года». Мосийчук добавил, что военком может стать «объектом агентурной разработки спецслужб» России, поскольку «имеет доступ к огромному массиву секретной информации о комплектовании воинских частей ВСУ».

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал отправлять военкомов на фронт, а на их место переводить раненых военных. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. Также он заявил, что ВСУ «в глобальном смысле, в высоком процентном режиме» готовы перейти в контрнаступление, «как только будет воля Божья, погода и решение командиров».

Теги
Минобороны Украина ВСУ военком коррупция
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