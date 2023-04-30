Французова напомнила о созданной Славой Зайцевым «Лаборатории моды»

Российский дизайнер Султанна Французова в беседе с РБК заявила, что благодарна модельеру Славе Зайцеву за создание «Лаборатории моды» — курсов по созданию одежды, открывшихся в советские годы.

«Я всегда буду безмерно благодарна ему за создание «Лаборатории моды», где он разрешил мне учиться практически бесплатно. Это было чудесное время. И, конечно, для меня он не просто дизайнер, как принято сейчас называть всех, кто создает одежду. Он настоящий художник! Настоящий маэстро», — сказала Французова.

Дизайнер назвала Зайцева «необыкновенным, лучезарным, веселым» и рассказала о его чувстве юмора. «Как-то мы с ним столкнулись в лифте и он мне сказал: «Султанночка! У тебя вся жизнь впереди, разденься и жди!». По ее словам, модельер также подшучивал над женщинами, которые носили меховые шляпки с меховыми бубенчиками, называя декор «кошачьими яйцами».

Зайцев скончался 30 апреля в возрасте 85 лет. По словам источников «Известий» и РЕН ТВ, модельера госпитализировали с внутренним кровотечением, в реанимации он умер. В последние годы жизни Зайцев страдал болезнью Паркинсона.

Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново. Его мать была уборщицей, а отец, как говорится на сайте модельера, «врагом народа» — после возвращения из плена, в который он попал в Великую Отечественную войну, его приговорили к 20 годам заключения как изменника Родины.

Зайцев окончил Ивановский химико-технологический техникум и Московский текстильный институт, получил дипломы по специальностям художник текстильного рисунка и художник-модельер. В 1982 году в Москве открылся его дом моды. Зайцев создавал одежду для множества советских и российских деятелей культуры и искусства, например Аллы Пугачевой.

Одежду Зайцева показывали на неделях моды в Париже, демонстрировали в США, Италии, Германии, Бельгии, Японии и других странах. По словам историка моды Мэган Виртанен, модельер, которого называли «Красным Диором», воплощал советскую моду для других стран.