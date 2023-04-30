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Французова напомнила о созданной Славой Зайцевым «Лаборатории моды»

Дизайнер Султанна Французова напомнила о созданной Славой Зайцевым «Лаборатории моды»

Российский дизайнер Султанна Французова в беседе с РБК заявила, что благодарна модельеру Славе Зайцеву за создание «Лаборатории моды» — курсов по созданию одежды, открывшихся в советские годы. 

«Я всегда буду безмерно благодарна ему за создание «Лаборатории моды», где он разрешил мне учиться практически бесплатно. Это было чудесное время. И, конечно, для меня он не просто дизайнер, как принято сейчас называть всех, кто создает одежду. Он настоящий художник! Настоящий маэстро», — сказала Французова.

Вячеслав Зайцев, 1966 г. Вячеслав Зайцев в Московском Доме моды на проспекте Мира, 21, Москва, июль 1977 г. Вячеслав Зайцев с&nbsp;сыном Егор&nbsp;в домашней фотостудии, Москва, июль&nbsp;1977 г. Вячеслав Зайцев в рабочем кабинете, Москва, июнь 1985 г. Вячеслав Зайцев во время шоу-программы &laquo;Фантазмы или ностальгия по красоте&raquo;, Москва, март 1992 г. Вячеслав Зайцев, Москва, май 1993 г. Валентин Юдашкин&nbsp;поздравляет Вячеслава Зайцева с 40-летием творческой деятельности, Москва, 3 марта 2002 г. Вячеслав Зайцев на открытии своей выставки &laquo;Слава Зайцев. Жизнь = творчество&raquo; в Музее ситца, Москва, 27 апреля 2007&nbsp;г. Вячеслав Зайцев на подиуме перед началом показа шоу, приуроченного к двойному юбилею - тридцатилетию Дома моды и пятидесятилетию творческой деятельности модельера,&nbsp;Москва, 2 марта 2012 г. Модельер Вячеслав Зайцев на пресс-конференции &laquo;Школьная форма: коллекция от Зайцева&raquo;, посвящённой перспективам введения обязательной школьной формы в образовательных учреждениях, Москва, 5 апреля 2013 г. Вячеслав Зайцев перед показом своей коллекции SLAVA ZAITSEV на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week в ЦВЗ &laquo;Манеж&raquo;, Москва, 21 октября 2015 г.

Дизайнер назвала Зайцева «необыкновенным, лучезарным, веселым» и рассказала о его чувстве юмора. «Как-то мы с ним столкнулись в лифте и он мне сказал: «Султанночка! У тебя вся жизнь впереди, разденься и жди!». По ее словам, модельер также подшучивал над женщинами, которые носили меховые шляпки с меховыми бубенчиками, называя декор «кошачьими яйцами».

Зайцев скончался 30 апреля в возрасте 85 лет. По словам источников «Известий» и РЕН ТВ, модельера госпитализировали с внутренним кровотечением, в реанимации он умер. В последние годы жизни Зайцев страдал болезнью Паркинсона.

Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново. Его мать была уборщицей, а отец, как говорится на сайте модельера, «врагом народа» — после возвращения из плена, в который он попал в Великую Отечественную войну, его приговорили к 20 годам заключения как изменника Родины.

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Зайцев окончил Ивановский химико-технологический техникум и Московский текстильный институт, получил дипломы по специальностям художник текстильного рисунка и художник-модельер. В 1982 году в Москве открылся его дом моды. Зайцев создавал одежду для множества советских и российских деятелей культуры и искусства, например Аллы Пугачевой.

Одежду Зайцева показывали на неделях моды в Париже, демонстрировали в США, Италии, Германии, Бельгии, Японии и других странах. По словам историка моды Мэган Виртанен, модельер, которого называли «Красным Диором», воплощал советскую моду для других стран.

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модельер мода дизайнер Вячеслав Зайцев новости
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