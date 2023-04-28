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На Невском проспекте загорелось здание с кинотеатром «Художественный»
На Невском проспекте в Петербурге загорелась крыша здания
На Невском проспекте в Санкт-Петербурге начался пожар на мансардном этаже одного из домов. Об этом сообщило городское управление МЧС.
В здании пять этажей, площадь пожара — 15 кв. м. Там находятся кинотеатр «Художественный» и отель «Невский 67». Информации о пострадавших нет. В тушении участвуют пять единиц техники и 25 пожарных.
По данным 78.ru, часть улицы огородили, людей эвакуировали из здания. «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев пишет, что к крыше протянули специальную лестницу.