Подоляк раскритиковал Меркель за слова о попытке предотвратить конфликт

Подоляк: если Меркель не может исправить ошибок прошлого, ей нужно перестать оправдываться

Ангела Меркель (Фото: Hendrik Schmidt / dpa / Global Look Press)

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, реагируя на интервью экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, призвал ее «перестать оправдываться и поощрять агрессора». Об этом Подоляк написал в своем Twitter.

30 апреля в интервью Die Zeit Меркель заявила, что, будучи канцлером, она всеми средствами пыталась предотвратить военный конфликт Москвы и Киева. «Я пыталась предотвратить эту ситуацию, используя все, что было в моем распоряжении. То, что это не сработало, не является доказательством того, что пытаться было неправильно», — сказала она.

Подоляк в ответ раскритиковал Меркель, которая, по его словам, «поставила Европу в тотальную зависимость от российских энергоносителей». Помимо этого, на призыв экс-канцлера подумать о возможных переговорах, он заявил: «Если вы не можете исправить ошибки прошлого, просто перестаньте оправдываться».

В интервью Die Zeit Меркель также заявила, что считает дипломатию необходимой. Она отметила, что «очень сильно беспокоится» об Украине, однако есть много тех, кто не заинтересован в урегулировании конфликта. На вопрос о том, чем, по мнению экс-канцлера, могут закончиться военные действия, Меркель ответила, что не хочет это комментировать. В то же время политик сказала, что считает нужным продумать будущий сценарий, при котором возможны переговоры сторон.

Позже 30 апреля, выступая на книжной ярмарке в Лейпциге, экс-канцлер вновь призвала «не сужать кругозор» в вопросе переговоров по Украине. По ее словам, если кто-то вроде экс-председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер говорит, что нужно подумать о возможности переговоров, то людям не стоит «сразу его освистывать».

Киев для начала диалога требует восстановления границ страны по состоянию на 1991 год и вывода российских войск. Москва требует признать «сложившиеся реалии на земле» и не оспаривать суверенитет России над Донбассом, Херсонской и Запорожской областями.