Sky News сообщил о планах Карла III надеть на коронацию мантию деда

Король Великобритании Карл III наденет на свою коронацию 6 мая мантию деда, короля Георга VI, передает телеканал Sky News.

Одежды, которые наденет король, в последний раз использовались на коронации Георга VI 1937 году, им почти 90 лет, отмечает телеканал. Речь идет о двух одеяниях малинового и фиолетового цветов.

Британская королева-консорт и жена Карла III Камилла наденет на коронацию мантию, изготовленую для коронации королевы Елизаветы II в 1953 году, пишет Sky News. У мантии будет 5,5-метровый шлейф. На одеянии вышьют изображения пчел и жуков, «которые отражают темы природы и окружающей среды и любовь их величеств к миру природы», сообщил каналу представитель Букингемского дворца.

Коронация Карла III состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Службу проведет архиепископ Кентерберийский. Король и королева-консорт прибудут в аббатство с процессией из Букингемского дворца, а после службы вернутся обратно с более пышной церемониальной процессией, к которой присоединятся другие члены королевской семьи.

По возвращении в Букингемский дворец король и королева-консорт выйдут на балкон вместе с другими членами королевской семьи и завершат запланированные на этот день торжественные мероприятия.

Празднование продолжится 7 и 8 мая. В первый день в Виндзорском замке состоится концерт с участием мировых звезд, который будут транслировать BBC и BBC Studios. Его должны посетить волонтеры благотворительных организаций короля и королевы-консорта. На концерте выступит коронационный хор, а по всей стране подсветят достопримечательности. В этот же день состоится большой обед по случаю коронации, организованный командой Big Lunch проекта Eden.

На 8 мая запланировано проведение волонтерской акции «Большая помощь».