Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 88,37 (-1,83) Инвестиции, 28 апр, 16:15 Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 80,51 (-1,05) Инвестиции, 28 апр, 16:15
Блинкен назвал диалог Баку и Еревана единственным путем к миру Политика, 01:57
Сооснователь Twitter раскритиковал действия Маска на посту главы компании Технологии и медиа, 01:52
Sky News сообщил о планах Карла III надеть на коронацию мантию деда Политика, 01:27
Юристы усомнились в идее МЧС по штрафам за пожары из-за решения суда Общество, 01:03
Меркель заявила о попытках не допустить военного конфликта Москвы и Киева Политика, 00:50
Брянский губернатор сообщил о гибели двух человек при обстреле поселка Политика, 00:40
Зеленский анонсировал санкции против работающих на ВПК России компаний Политика, 00:33
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Twitter удалил второй пост Медведева Технологии и медиа, 00:07
ЦСКА вновь стал чемпионом. Чем запомнился сезон КХЛ Спорт, 00:00
Что изменится в законах в мае Общество, 00:00
ЕС допустил смягчение бюджетных норм для стран за расходы на боеприпасы Политика, 29 апр, 23:49
Турция закрыла воздушное пространство для рейсов Flyone Armenia в Европу Политика, 29 апр, 23:34
Призера Олимпиады-80 из России арестовали на Гоа за продажу наркотиков Спорт, 29 апр, 23:28
Генконсул рассказал об эвакуации россиян из Судана в Саудовскую Аравию Политика, 29 апр, 22:58
Политика ,  
0 

Sky News сообщил о планах Карла III надеть на коронацию мантию деда

Sky News: Карл III наденет на коронацию мантию своего деда Георга VI

Король Великобритании Карл III наденет на свою коронацию 6 мая мантию деда, короля Георга VI, передает телеканал Sky News.

Одежды, которые наденет король, в последний раз использовались на коронации Георга VI 1937 году, им почти 90 лет, отмечает телеканал. Речь идет о двух одеяниях малинового и фиолетового цветов.

Британская королева-консорт и жена Карла III Камилла наденет на коронацию мантию, изготовленую для коронации королевы Елизаветы II в 1953 году, пишет Sky News. У мантии будет 5,5-метровый шлейф. На одеянии вышьют изображения пчел и жуков, «которые отражают темы природы и окружающей среды и любовь их величеств к миру природы», сообщил каналу представитель Букингемского дворца.

Коронация Карла III состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Службу проведет архиепископ Кентерберийский. Король и королева-консорт прибудут в аббатство с процессией из Букингемского дворца, а после службы вернутся обратно с более пышной церемониальной процессией, к которой присоединятся другие члены королевской семьи.

По возвращении в Букингемский дворец король и королева-консорт выйдут на балкон вместе с другими членами королевской семьи и завершат запланированные на этот день торжественные мероприятия.

Празднование продолжится 7 и 8 мая. В первый день в Виндзорском замке состоится концерт с участием мировых звезд, который будут транслировать BBC и BBC Studios. Его должны посетить волонтеры благотворительных организаций короля и королевы-консорта. На концерте выступит коронационный хор, а по всей стране подсветят достопримечательности. В этот же день состоится большой обед по случаю коронации, организованный командой Big Lunch проекта Eden.

Читайте на РБК Pro
Перестаньте тратить время на поиски талантов. Чем заняться вместо этого
Как корейская семья заработала сотни миллионов на одной сделке с Tesla
Как в России запрещают «адыгейский сыр» и «вологодское масло»
Игры, квесты, книги: как мотивировать ребенка на уборку

На 8 мая запланировано проведение волонтерской акции «Большая помощь».

Теги
Персоны
Великобритания Карл III коронация
Карл III Виндзор фото

Карл III Виндзор

Король Великобритании

14 ноября 1948 года
Материалы по теме
Telegraph узнал о желании Карла III примирить членов семьи на коронации
Политика
Daily Mail узнала о конфликте Карла III с церковью из-за коронации
Общество
Автор мюзикла «Кошки» написал гимн для коронации Карла III
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter