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Кадры крупного пожара на нефтебазе в Севастополе

Губернатор Михаил Развожаев опубликовал видео пожара на нефтебазе в Севастополе
Пожару присвоен четвертый ранг сложности. Пострадавших нет. Как заявил губернатор Развожаев, возгорание не окажет влияния на снабжение города топливом

Кадры крупного пожара на нефтебазе в Севастополе
Video

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал кадры пожара на топливном складе. Видео опубликовано в его телеграм-канале.

По словам губернатора, возгорание никак не повлияет на топливное снабжение города. «Эти резервы не были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции», — уточнил губернатор.

Также Развожаев рассказал, что сотрудники Роспотребнадзора проводят замеры предельно допустимых концентраций вредных веществ в микрорайоне Казачья Бухта.

Фото:Reuters Фото:ТАСС Фото:ТАСС Фото:Виктория Суконникова / ТАСС Фото:Карина Сапунова / ТАСС

По предварительным данным, причиной возгорания стал удар беспилотника. Пожар охватил площадь в 1000 кв. м, ему присвоили наивысший, четвертый, уровень сложности, на место прибыли 18 пожарных расчетов. Развожаев заверил, что гражданским объектам ничего не угрожает.

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