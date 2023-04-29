Кадры крупного пожара на нефтебазе в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал кадры пожара на топливном складе. Видео опубликовано в его телеграм-канале.
По словам губернатора, возгорание никак не повлияет на топливное снабжение города. «Эти резервы не были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции», — уточнил губернатор.
Также Развожаев рассказал, что сотрудники Роспотребнадзора проводят замеры предельно допустимых концентраций вредных веществ в микрорайоне Казачья Бухта.
По предварительным данным, причиной возгорания стал удар беспилотника. Пожар охватил площадь в 1000 кв. м, ему присвоили наивысший, четвертый, уровень сложности, на место прибыли 18 пожарных расчетов. Развожаев заверил, что гражданским объектам ничего не угрожает.