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Путин пообещал «не лезть под одеяло» к Западу

Владимир Путин: Россия не будет следовать навязываемым Западом правилам
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Запад пытается навязать другим странам свои правила, но Россия им следовать не будет. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время выступления перед Советом законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании в Петербурге. Трансляцию вел РБК.

«Бывшие партнеры» России в отдельных странах, по словам президента, «разрушают правовую базу и каналы диалога» и «пытаются навязать всем свои взгляды». Но этих правил «никто не видел», сказал глава государства.

«Кто их написал, эти правила? У себя где-то под одеялом пишут и сами под одеялом там что-то с этим делают. Но мы к ним под одеяло лезть не будем. Но и следовать их правилам тоже не собираемся», — подчеркнул Путин.

Страны Запада как меньшинство должны «вести себя прилично» и уважать других членов мирового сообщества, заявил 24 апреля глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

США и другие западные государства «задействуют свои правила всякий раз, когда нужно оправдать нелегитимные шаги против тех, кто выстраивает свою политику в соответствии с международным правом», считает Лавров. «Несогласных заносят в черные списки по принципу «кто не с нами — тот против нас», — отмечал министр.

Лавров заявил о существовании «клубов избранных», члены которых заключают договоренности в узком кругу, а затем преподносят их как позицию мирового сообщества. «Давайте будем называть вещи своими именами: никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества. Надо вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества», — заключил он.

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