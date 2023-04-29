Лидер турецкой оппозиции обещал возобновить переговоры о вступлении в ЕС

Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу, претендующий на пост президента республики, в случае победы хочет как можно скорее возобновить переговорный процесс о вступлении страны в ЕС. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

Издание не приводит прямой цитаты политика. Однако Кылычдароглу говорит, что после победы на выборах незамедлительно возобносит переговорный процесс с Брюсселем, который был заморожен при действующем президенте Реджем Тайип Эрдогане.

При этом лидер турецкой оппозиции подчеркнул, что страна при нем будет поддерживать экономические отношения с Россией, хотя сам он и союзники Турции по НАТО «не считают правильной» военную операцию на Украине.

Ранее, говоря о России, Кылычдароглу заявил, что Москва — важный сосед и партнер Турции, страны действуют сообща в вопросах безопасности, но возможны и расхождения во мнениях. Он говорил, что две страны связаны исторически, а сейчас активно сотрудничают в области энергоресурсов, сельского хозяйства, туризма.