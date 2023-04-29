Лидер турецкой оппозиции обещал возобновить переговоры о вступлении в ЕС
Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу, претендующий на пост президента республики, в случае победы хочет как можно скорее возобновить переговорный процесс о вступлении страны в ЕС. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.
Издание не приводит прямой цитаты политика. Однако Кылычдароглу говорит, что после победы на выборах незамедлительно возобносит переговорный процесс с Брюсселем, который был заморожен при действующем президенте Реджем Тайип Эрдогане.
При этом лидер турецкой оппозиции подчеркнул, что страна при нем будет поддерживать экономические отношения с Россией, хотя сам он и союзники Турции по НАТО «не считают правильной» военную операцию на Украине.
Ранее, говоря о России, Кылычдароглу заявил, что Москва — важный сосед и партнер Турции, страны действуют сообща в вопросах безопасности, но возможны и расхождения во мнениях. Он говорил, что две страны связаны исторически, а сейчас активно сотрудничают в области энергоресурсов, сельского хозяйства, туризма.
Выборы президента в Турции пройдут 14 мая. Основных кандидатов на высший пост два:
- действующий президент, 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган (от избирательного союза «Народный альянс», который в 2018 году создала правящая Партия справедливости и развития и ультраправая Партия националистического движения). Эрдоган руководит Турцией с 2014 года.
- оппозиционер, 74-летний Кемаль Кылычдароглу (от объединенной турецкой оппозиции, известной как «Народная коалиция», в которую входят шесть партий). Кылычдароглу возглавляет Народно-республиканскую партию.