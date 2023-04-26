Соперник Эрдогана назвал украинское урегулирование своим приоритетом

Лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил о желании завершить украинский конфликт в случае победы на президентских выборах. Он также обещает бороться за сохранение зерновой сделки и здоровые отношения с Россией

Кемаль Кылычдароглу (Фото: kilicdarogluk / Twitter)

Кандидат в президенты Турции от оппозиционного блока «Народная коалиция» и лидер Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу назвал своим приоритетом в случае победы на выборах 14 мая завершение украинского конфликта и продолжение зерновой сделки. По его словам, здоровые отношения с Россией также в интересах Турции.

«В краткосрочной перспективе нашим приоритетом в политических отношениях станут завершение украинского конфликта и обеспечение безопасного продолжения действия Черноморской зерновой инициативы (зернового коридора). Кроме того, мы продолжим играть посредническую роль в разрешении разногласий между нашими двумя соседями», — говорится в обращении Кылычдароглу к участникам экспертной встречи в Москве. Текст обращения есть в распоряжении РБК.

«Также я хотел бы прокомментировать сообщения в мировых СМИ, в которых говорится, что турецко-российские отношения возьмут другой курс по сравнению с нынешней ситуацией во время моего президентства и прихода к власти «Народного альянса». В нашем правительстве мы всегда будем отстаивать интересы Турции. Следовательно, в интересах Турции, чтобы турецко-российские отношения оставались здоровыми и достойными», — заявил Кылычдароглу.

Лидер турецкой оппозиции добавил, что не считает правильными антироссийские подходы в мире. «Как будут развиваться турецко-российские отношения при нашем правительстве? С предсказуемостью, достоинством и уважением», — сказал он.

Кылычдароглу заявил, что Анкара продолжит полностью выполнять конвенцию Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы. По его словам, кооперация между Турцией и Россией важна для региональной стабильности. Политик выразил уверенность в том, что страны смогут укрепить и развить существующее двустороннее сотрудничество во многих областях, особенно в борьбе с терроризмом.

Он указал, что инцидент с российским истребителем Су-24, сбитым Турцией в 2015 году, и убийство российского посла Андрея Карлова в 2016 году в Анкаре показали, насколько легко можно навредить турецко-российским отношениям. По мнению Кылычдароглу, отношения Анкары и Москвы подвержены кризисам из-за курса нынешней турецкой администрации, «которая руководствуется личными интересами, игнорируя принципы и институты».

«Неумелое управление и непредсказуемость в Турции также негативно влияют на экономические отношения между нами. В результате, хотя объем нашей торговли достигает $70 млрд, существует существенный дефицит в ущерб нашей стране. Изменить эту ситуацию и стабилизировать наши экономические отношения на взаимовыгодном балансе вполне реально», — сказал он.

В «Народную коалицию» входят шесть оппозиционных партий Турции. Прежде всего это Народно-республиканская партия Кемаля Кылычдароглу и «Хорошая партия» Мераль Акшенер и еще четыре политические силы: «Партия счастья» Темеля Карамоллаоглу, «Партия демократии и прорыва» Али Бабаджана, «Партия будущего» Ахмета Давутоглу и Демократическая партия Гюльтекина Уйсала.

За пост президента Турции, помимо нынешнего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и Кылычдароглу, также будут бороться бывший депутат парламента, выдвинутый альянсом АТА, Синан Оган и лидер партии «Родина» Мухаррем Индже. 14 мая также пройдут выборы в парламент.

Согласно подсчетам турецкой службы Euronews, основанным на проведенных десятью компаниями опросах общественного мнения за апрель, Кылычдароглу лидирует в президентской гонке с 47,5%, Эрдоган идет вторым с 44% голосов. Другие кандидаты не набирают и 10% голосов. Восемь из десяти аналитических центров отдали победу на выборах Кылычдароглу. При этом, согласно выводам социологов, победить в первом туре лидеру турецкой оппозиции не удастся.