Зеленский подписал указ о назначении военных главами двух регионов

Главами Днепропетровской и контролируемой Украиной части Запорожской областей станут военные. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Указ опубликован на сайте главы государства.

«В период действия военного положения для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации, председателя, первого заместителя председателя и одного из заместителей председателя Запорожской областной государственной администрации могут быть замещены военнослужащими», — говорится в документе.

Кто именно возглавит региона в документе не сказано.

Ранее Зеленский поручил министру обороны Алексею Резникову отправлять военкомов на фронт. Работу военкомов в тылу будут замещать раненные солдаты ВСУ, знающие в том числе, как правильно проводить работу по реализации мобилизационных потребностей.