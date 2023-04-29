В Петербурге обезвредили стрелявшего в полицейских мужчину
В Санкт-Петербурге обезвредили 65-летнего вооруженного мужчину, который ранил сотрудника МЧС и открыл огонь по полицейским, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Накануне, 28 апреля, жильцы дома № 124 на Московском проспекте подали жалобу в полицию на соседа, проживающего в квартире на втором этаже.
«Для разбирательства незамедлительно прибыли сотрудники полиции и МЧС. При попытке попасть в квартиру 65-летнего нарушителя через окно, он выстрелил из ружья, ранив сотрудника МЧС в плечо», — говорится в сообщении.
Когда правоохранители вскрыли квартиру злоумышленника и вошли туда, мужчина открыл по ним огонь из помпового ружья, выстрелив три раза, пули попали в щиты и бронезащиту. «Сотрудником [полиции] применено табельное оружие, ответным огнем злоумышленник был ранен. Впоследствии он скончался до прибытия скорой помощи», — добавили в МВД.
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