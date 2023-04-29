Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 88,37 (-1,83) Инвестиции, 28 апр, 16:15 Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 80,51 (-1,05) Инвестиции, 28 апр, 16:15
NBC узнал о планах Байдена посетить Финляндию Политика, 06:02
Сестра Ким Чен Ына увидела угрозу для мира из-за «Вашингтонской деклации» Политика, 05:59
SpaceX отменила запуск ракеты с интернет-спутником за минуту до старта Технологии и медиа, 05:15
Развожаев сообщил о попадании дрона в резервуар с топливом и пожаре Политика, 05:11
В Петербурге обезвредили стрелявшего в полицейских мужчину Общество, 04:42
Президент Кипра предложил Европе замену газа из России Политика, 04:18
В Подмосковье на Киевском шоссе грузовик столкнулся с шестью автомобилями Общество, 03:39
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Три человека погибли при стрельбе на северо-востоке Филадельфии Общество, 03:34
Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена «стариком без будущего» Политика, 03:18
Армия США решила приостановить полеты военной авиации Политика, 02:51
Bild узнала об обысках в офисе «Баварии» из-за дела против Усманова Спорт, 02:13
ChatGPT возобновил работу в Италии Технологии и медиа, 01:55
В Госдепе США выразили разочарование из-за отказа посетить Гершковича Политика, 01:28
В Белгородской области покончил с собой мобилизованный Политика, 01:00
Общество ,  
0 

В Петербурге обезвредили стрелявшего в полицейских мужчину

МВД: полицейские обезвредили ранившего сотрудника МЧС из ружья 65-летнего мужчину

В Санкт-Петербурге обезвредили 65-летнего вооруженного мужчину, который ранил сотрудника МЧС и открыл огонь по полицейским, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Накануне, 28 апреля, жильцы дома № 124 на Московском проспекте подали жалобу в полицию на соседа, проживающего в квартире на втором этаже.

«Для разбирательства незамедлительно прибыли сотрудники полиции и МЧС. При попытке попасть в квартиру 65-летнего нарушителя через окно, он выстрелил из ружья, ранив сотрудника МЧС в плечо», — говорится в сообщении.

Когда правоохранители вскрыли квартиру злоумышленника и вошли туда, мужчина открыл по ним огонь из помпового ружья, выстрелив три раза, пули попали в щиты и бронезащиту. «Сотрудником [полиции] применено табельное оружие, ответным огнем злоумышленник был ранен. Впоследствии он скончался до прибытия скорой помощи», — добавили в МВД.

Материал дополняется

Теги
Санкт-Петербург МВД стрельба МЧС
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter