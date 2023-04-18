В Новосибирске старшеклассник открыл стрельбу в школе из пневматического оружия

В Новосибирске школьник выстрелил в одноклассника из пневматики

Фото: Никита Попов / РБК

Старшеклассник выстрелил в одноклассника из пневматического пистолета в школе в Новосибирске. Об этом сообщает ГУ МВД по региону, передает ТАСС.

«Поступило сообщение из учебного заведения о том, что один из учеников выстрелил в другого из пневматического пистолета. По указанному адресу прибыли сотрудники полиции и изъяли пневматический пистолет», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавший получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Как пояснили в правоохранительных органах, школьник произвел выстрел в шутку без злого умысла. Сотрудники полиции провели с ним разъяснительную беседу.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге ученик пришел на учебу с игрушечным пистолетом и ранил четверых школьников. Изначально сообщалось, что ученик стрелял из пневматического пистолета. Однако позже пресс-служба городского комитета образования пояснила РБК, что речь идет о детском пистолете с пластмассовыми пулями.