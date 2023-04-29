Три человека погибли при стрельбе на северо-востоке Филадельфии

При стрельбе в районе Лоункрест в Филадельфии погибли три человека и один пострадал

В районе Лоункрест в Филадельфии (американский штат Пенсильвания) произошла стрельба, в результате которой погибли три человека и еще один пострадал, передает телеканал ABC.

Инцидент произошел днем 28 апреля в квартале 5900 на улице Пальметто. Когда на место происшествия прибыли полицейские, то они обнаружили одного погибшего на тротуаре, второго — на крыльце дома, третьего — внутри дома.

Все погибшие были в возрасте от 15 до 20 лет. Четвертому пострадавшему 16 лет, он получил ранение в живот, его доставили в районную больницу на автомобиле.

Кроме того, полицейские допрашивают двух человек, которые находятся под стражей после того, как они доставили 16-летнего подростка в больницу, у них в машине нашли пистолет.

23 апреля в городе Джаспер в американском штате Техас неизвестный устроил стрельбу на вечеринке после выпускного бала, в результате чего девять человек пострадали. Стрельба произошла в доме на Каунти-роуд, 263, к северу от Джаспера. Большинство пострадавших доставили в мемориальную больницу Джаспера, остальных — в больницу Кристус-Сент-Элизабет в Бомонте.