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При стрельбе на вечеринке в Алабаме погибли несколько человек
Более 20 человек пострадали при стрельбе на вечеринке в Алабаме
В американском Дадевиле (штата Алабама) произошла стрельба на вечеринке по случаю дня рождения, передает телеканал News 3. По данным полиции, ранения получили более 20 человек. В офисе окружного коронера подтвердили гибель нескольких человек, не уточнив точное число, пишет BNO News.
Инцидент произошел вечером 15 апреля. По данным издания, стрельба могла начаться из возникшего конфликта на вечеринке. Большинство пострадавших, говорится в заметке, являются подростками, однако эта информация пока официально не подтверждена, отмечает телеканал.
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