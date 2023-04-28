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В Думе пообещали представить идеи по регулированию смены пола «на бумаге»

Депутат Даванков: идеи по регулированию смены пола представят в Думе 15 мая
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Совету Госдумы 15 мая представят предложения о регулировании в России вопросов, связанных со сменой пола. Об этом ТАСС сообщил соавтор доклада, вице-спикер палаты парламента и представитель фракции «Новые люди» Владислав Даванков.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, что поручил Даванкову внести соответствующие предложения.

Володин отметил, что в частных клиниках можно за деньги получить справку, необходимую для смены пола в документах. Предложение о запрете такой процедуры уже обсудили с Минздравом и Министерством юстиции, последний, по словам спикера Думы, одобрил эту инициативу.

Поправки, запрещающие менять пол только на бумаге, ранее анонсировал министр юстиции Константин Чуйченко. Он привел в пример ситуацию с выдачей справок, описанную Володиным, и отметил, что «обязательность проведения хирургических вмешательств для получения лицом справки об изменении пола не предусматривается».

«Мы видим следующее: человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей. Также возникают вопросы, с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять? И так далее», — говорил глава министерства.

В этом случае речь идет не просто о «юридических коллизиях, связанных с вопросом изменения пола», но и в первую очередь о «несоответствии текущим концептуальным документам и конституционным приоритетам», пояснял Чуйченко.

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Изменения для реализации инициативы придется внести в закон «Об основах охраны здоровья граждан в России» и другие нормативные акты.

Согласно действующим российским законам, граждане могут сменить пол в паспорте, если у них есть соответствующая медицинская справка. Ее выдает специальная комиссия, в состав которой входят сексолог, медицинский психолог и психиатр. По словам Чуйченко, отмена возможности менять пол только в документах станет одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве.

Теги
смена пола Госдума Новые люди
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