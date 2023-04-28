Минпросвещения назвало рекомендуемые даты выпускных и последних звонков

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Министр просвещения Сергей Кравцов рекомендовал в этом году провести последние звонки в школах 22–23 мая, а выпускные — 23–34 июня. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«С учетом того что ковидные ограничения сняты, все мероприятия состоятся в очном режиме», — сказал глава министерства.

Последние звонки в российских школах традиционно проходят в конце мая. В прошлом году они состоялись в очном формате впервые за три года после отмены антиковидных ограничений. В 2020 году мероприятие провели онлайн из-за пандемии. В 2021-м последние звонки прошли в школах, но с ограничениями по той же причине.

Выпускные традиционно проходят в конце июня, после сдачи большинством школьников государственных экзаменов.

В этом году в некоторых городах России решили отменить выпускные балы. Мероприятие не состоится в Белгороде, сообщил в середине апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он пояснил, что «все зависит от оперативной обстановки». «Как будет происходить вручение дипломов — это решение будут принимать родители и директора школ», — уточнил глава региона.