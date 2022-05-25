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Как прошли последние звонки в российских школах. Фоторепортаж
В мае 2022 года впервые за три года школьники со всей страны отметили праздник «Последний звонок» в очном формате. В 2020 году мероприятие провели онлайн из-за пандемии, а в 2021-м последние звонки прошли в школах, но с ограничениями по той же причине. Каким был праздник в этом году — в материале РБК
Выпускники гимназии № 1 имени А. С. Пушкина, Южно-Сахалинск
Выпускники гимназии № 16, Новосибирск
Праздник в школе № 18, Грозный
Выпускники филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище), Севастополь
Священник окропляет святой водой выпускников Кадетской школы имени генерала Ермолова, Ставрополь
Последний звонок в школе № 15, Красногорск, Московская область
Выпускники президентского лицея «Сириус», Краснодарский край
Кадеты во время торжественных мероприятий в Тимашевском казачьем корпусе, Краснодарский край
Ученики гимназии № 9, Екатеринбург
Праздник в гимназии № 2, Владивосток
Последний звонок в школе № 1560 «Лидер», Москва
Девушка поздравляет выпускника с последним звонком в ГБОУ «Морская школа», Санкт-Петербург
Выпускница во время последнего звонка в гимназии № 2, Владивосток.
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