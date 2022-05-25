Как прошли последние звонки в российских школах. Фоторепортаж

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 57,92 (-0,95) Инвестиции, 15:55
Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 56,3 (-0,67) Инвестиции, 15:55
Путин поручил увеличить выплаты участвующим в спецоперации военным Политика, 17:47
Путин предложил увеличить пенсии неработающим пенсионерам Общество, 17:45
Где и как «альфа»-дети потребляют контент Совместный проект, 17:45
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:43
Избавиться от «балласта»: эксперты — о действиях бизнеса в кризис Экономика инноваций, 17:40
МИД назвал неуместным сравнение Сербией действий России и НАТО Политика, 17:36
В Херсонской области начали создавать центры выдачи российских паспортов Общество, 17:29
Госдуме предложили приравнять «переход на сторону противника» к госизмене Политика, 17:25
Путин охарактеризовал нового главу МЧС Куренкова как «служаку» Политика, 17:24
Орторексия: когда стремление к здоровому питанию может навредить Pro, 17:24
Лавров призвал страны Африки потребовать отмены антироссийских санкций Политика, 17:17
До приезда скорой: как технологии сохранят жизнь человеку с инфарктом Партнерский проект, 17:13
В ЛНР заявили об окружении Северодонецка Политика, 17:12
Кулеба заявил об «экстремально плохой» для ВСУ ситуации в Донбассе Политика, 17:05
Общество ,  
0 

Как прошли последние звонки в российских школах. Фоторепортаж

В мае 2022 года впервые за три года школьники со всей страны отметили праздник «Последний звонок» в очном формате. В 2020 году мероприятие провели онлайн из-за пандемии, а в 2021-м последние звонки прошли в школах, но с ограничениями по той же причине. Каким был праздник в этом году — в материале РБК
 
Фото:Николай Михальченко / ТАСС
Фото: Николай Михальченко / ТАСС

Выпускники гимназии № 1 имени А. С. Пушкина, Южно-Сахалинск

Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Выпускники гимназии № 16, Новосибирск

Фото:Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Праздник в школе № 18, Грозный
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Выпускники филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище), Севастополь
Фото:Иван Высочинский / ТАСС
Фото: Иван Высочинский / ТАСС
Священник окропляет святой водой выпускников Кадетской школы имени генерала Ермолова, Ставрополь
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Последний звонок в школе № 15, Красногорск, Московская область
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Выпускники президентского лицея «Сириус», Краснодарский край

Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Кадеты во время торжественных мероприятий в Тимашевском казачьем корпусе, Краснодарский край

Фото:Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Ученики гимназии № 9, Екатеринбург
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Праздник в гимназии № 2, Владивосток

Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Последний звонок в школе № 1560 «Лидер», Москва

Фото:Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Девушка поздравляет выпускника с последним звонком в ГБОУ «Морская школа», Санкт-Петербург

Фото:Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Выпускница во время последнего звонка в гимназии № 2, Владивосток.

Материалы к статье
Теги
мультимедиа последний звонок школьники
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter