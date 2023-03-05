Эксперты объяснили рост доходов россиян в 12 регионах

В 2022 году реальные доходы россиян в целом сократились на 1,4%, однако в 12 регионах был зафиксирован их рост. РБК разбирался, почему там возникла позитивная динамика и с чем она связана

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

По итогам 2022 года в ряде российских регионов реальные денежные доходы жителей (доходы, скорректированные на инфляцию) выросли, невзирая на санкционное давление в ответ на специальную военную операцию на Украине. Это следует из данных Росстата, изученных РБК. В целом по стране этот показатель снизился на 1,4%.

Наибольший прирост реальных доходов по сравнению предыдущим годом был зафиксирован в Кабардино-Балкарии (+5,6%). Среди лидеров оказалось также несколько добывающих субъектов, а именно Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа (+3,1%), Якутия (+2,3%), Татарстан (+2,1%), Тюменская область (+2%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (+1,4%). Более скромный прирост доходов населения (в диапазоне 0,1–1%) произошел в южных регионах — Волгоградской и Ростовской областях, аналогичная динамика была в Новгородской и Челябинской областях.

Часть из перечисленных регионов стали лидерами и по росту оборота розничной торговли, коррелирующего с потреблением домохозяйств, следует из данных Росстата. Так, в Кабардино-Балкарии он составил 17% (максимум среди всех субъектов), а в Чукотском автономном округе — 4,5%. В лидерах по приросту оборота торговли также оказались Краснодарский край (+8,4%), Тува (+5,1%) и Калмыкия (+4,9%).

Какие факторы повлияли на рост доходов

По итогам 2022 года реальные доходы населения увеличились только в 12 субъектах, в то время как годом ранее рост фиксировался в 70 регионах, констатирует эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин. Отчасти это связано с высокой базой 2021 года: тогда прирост реальных доходов россиян был наибольшим за последнее время и составил 3,8%, однако есть и другие причины, рассуждает эксперт.

Так, среди регионов — лидеров по росту реальных денежных доходов значительное количество регионов имеет выраженную добывающую составляющую экономики, указывает Цыпкин. «Мы полагаем, что часть добывающих компаний по итогам благоприятного 2021 года могла выплатить работникам премии и повысить заработную плату, часть этих премий была получена работниками уже в 2022 году, что отразилось на показателе реальных доходов», — отмечает он. По итогам 2022 года доля оплаты труда наемных работников в структуре денежных доходов составила 57,2%.

Несмотря на то что именно сырьевой сектор в 2022 году стал основным объектом для западных санкций (и контрсанкций, как в случае с природным газом), он показал умеренно оптимистичные результаты по его итогам. Так, добыча нефти выросла на 1,1% по итогам года (Росстат), а экспорт на европейском направлении удалось перенаправить в Индию, Китай и Турцию. В то же время добыча газа, по данным вице-премьера Александра Новака, в 2022 году снизилась почти на 12%, а экспорт газа — на 25%. Компенсировать спад помогли высокие цены на мировых рынках. Чистая прибыль «Газпрома» за первое полугодие 2022 года достигла 2,5 трлн руб., что превышает суммарную прибыль группы за два предыдущих года. Данных за второе полугодие, на которое пришлось основное сокращение экспортных поставок, пока нет.

Частично положительное влияние на уровень реальных денежных доходов также могли оказать доходы от инвестирования, считает Цыпкин. В первой половине 2022 года ставки по рублевым депозитам были очень высокими, что могло позволить получать значительный уровень дохода и нивелировать негативное влияние инфляции, добавляет он.

Эффект социальных выплат

В части регионов важную роль в динамике реальных доходов могли сыграть социальные выплаты, полагает Цыпкин. В среднем по России в 2022 году их доля в доходах составляла 20,7%, однако в регионах с более низким уровнем зарплаты или с более высоким уровнем теневой экономики вклад выше. Ряд пособий, в том числе детских, был повышен в 2022 году, что также положительно повлияло на показатели реальных денежных доходов, указывает эксперт.

Главный фактор позитивной динамики доходов в 2022 году — бедные семьи с детьми, для которых выросли ежемесячные выплаты, полагает экономист, профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. Значимую роль сыграли также масштабные выплаты семьям мобилизованных и контрактников. Однако из каких регионов и сколько именно было призвано мобилизованных, неизвестно, констатирует эксперт. Ранее сообщалось, что в качестве мобилизованных и добровольцев было набрано более 300 тыс. человек со всей России. Кроме того, продолжает Зубаревич, доходы могли увеличиться в регионах с высокой концентрацией предприятий оборонно-промышленного комплекса. «Там везде на этих предприятиях подняли зарплаты», — отмечает она.

Консолидированные расходы регионов по разделу «Социальная политика» в 2022 году составили 3,776 трлн руб., что на 9,6% больше показателя 2021 года (3,445 трлн руб.), следует из расчетов РБК по данным портала «Электронный бюджет». Совокупный объем социальных трансфертов населению в 2022 году составил 16,37 трлн руб., следует из предварительных данных Росстата о структуре денежных доходов, что на 12,7% больше, чем в 2021 году (14,52 трлн руб.). РБК направил запрос в Минфин (ведомство в 2022 году приостановило раскрытие данных о расходах федерального бюджета по направлениям, в том числе социальным расходам).

Среди конкретных регионов социальные расходы больше всего выросли в Тюменской области — на 63% к 2021 году, до 75 млрд руб., Ростовской области — на 25%, до 96,1 млрд руб., Белгородской области — на 24,6%, до 29,9 млрд руб., Кабардино-Балкарии — на 18%, до 22,9 млрд руб., Красноярском крае — на 18%, до 105,4 млрд руб., следует из данных «Электронного бюджета».

Какие выплаты положены мобилизованным Мобилизованные приравниваются к военнослужащим по контракту и получают соответствующее денежное довольствие. Оно состоит из оклада и дополнительных выплат. Вместе с дополнительной социальной выплатой минимальный размер ежемесячной выплаты для мобилизованных составляет 195 тыс. руб. Кроме того, если мобилизованный заключает контракт на службу в Вооруженных силах на срок от одного года, ему полагается единовременная выплата в размере 195 тыс. руб. Помимо этого, дополнительные меры поддержки мобилизованных и их семей ввели региональные власти. Например, в Московской области и Крыму мобилизованным выплатили единовременно по 200 тыс. руб., на Сахалине — 300 тыс. руб., а в Москве ввели ежемесячную выплату в размере 50 тыс. руб. Кроме того, семьям мобилизованных полагаются различные льготы и меры поддержки. Например, в Москве стали выплачивать пособие на каждого ребенка в размере прожиточного минимума без учета критериев нуждаемости. Также мобилизованным обещают выплаты в случае ранения, а их семьям — в случае гибели военнослужащего.

Дефекты статистики

Часть данных Росстата в региональном разрезе статистически неидеальна, полагает управляющий директор группы рейтингов устойчивого развития рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. Например, в слабонаселенных регионах, таких как Кабардино-Балкария, Чукотка, Якутия, рост реальных доходов может объясняться тем, что любая крупная выплата, например «тринадцатая зарплата», сдвигает всю статистику. Оборот розницы это подтверждает.

«Когда мы смотрим, где розничный товарооборот вырос, это те же Кабардино-Балкария, Тува, Калмыкия, Чукотка — регионы, где продажа небольшого дополнительного количества товаров меняет статистику. А если посмотреть на европейскую часть — Москву, Петербург, Московскую и Ленинградскую области, — то там, наоборот, наблюдается просадка оборотов розницы, что соответствует экономической динамике», — констатирует он.

Оборот розничной торговли во всей России в 2022 году снизился на 6,7% по сравнению с показателем за 2021 год (в сопоставимых ценах), до 42,5 трлн руб.