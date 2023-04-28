Вучич заявил, что его рано хоронить

Президент Сербии Вучич после сообщений о госпитализации заявил, что его рано хоронить

Александр Вучич (Фото: Hannah McKay / Getty Images)

Президент Сербии Александр Вучич после появления в СМИ сообщений о своей госпитализации заявил, что его рано хоронить, передает портал Danas.

«Когда посчитаю, что случилось что-то важное с моим здоровьем, будет сообщение из моего кабинета об этом. Я не в расцвете молодости, чтобы скакать здесь или играть в баскетбол, но в могилу завтра утром тоже не собираюсь», — сказал глава государства.

Вучич отвечал на вопросы журналистов в городе Княжевац, где посещал плантацию. До этого он посетил курорт Сокобаня, где ему провели экскурсию по рынку местных продуктов. Там же Вучич выступил с обращением, после чего направился в село Ртань рядом с одноименной горой. Согласно программе мероприятий на сайте главы государства, в этот же день Вучич планирует посетить мебельную фабрику в Княжеваце и деревню Сврлджиг.

Сообщения об экстренной госпитализации Вучича в Военно-медицинскую академию в Белграде появились в Twitter. Сербские СМИ эту информацию опровергли. В частности, телеканал Pink назвал сообщения о госпитализации Вучича «выдуманными». Издание Alo!, в свою очередь, написало, что речь идет об обычном визите к врачу. Портал b92 со ссылкой на «неофициальные источники», отмечал, что Вучич был госпитализирован, но не в Военно-медицинскую академию.

Позднее сообщения о госпитализации опроверг и сам Вучич. Он сообщил, что днем 28 апреля отправляется в тур по стране, как и планировал.

Вучичу 53 года. Пост президента Сербии он занял в 2017 году.