Сербские СМИ опровергли экстренную госпитализацию Вучича

Сообщения об экстренной госпитализации Вучича в Военно-медицинскую академию в Белграде были опубликованы в Twitter. Телеканал Pink называет их выдумкой, а Alo! пишет, что речь идет об обычном визите к врачу

Александр Вучич (Фото: IMAGO / Global Look Press)

Сербские СМИ опровергают экстренную госпитализацию президента Сербии Александра Вучича в Военно-медицинскую академию в Белграде. Pink.rs называет эти сообщения «выдуманными». Портал b92 пишет со ссылкой на «неофициальные источники», что Вучич был госпитализирован, но не в ВМА.

Как отмечает Alo!, сербские оппозиционеры в Twitter опубликовали сообщения о том, что президент «экстренно отправлен в больницу» и что это случилось «второй раз за двадцать дней». Заодно в этих сообщениях они желали Вучичу смерти.

По данным Alo!, об экстренной госпитализации речи не идет. «Иногда он [Вучич] устает, как и любой трудолюбивый человек. Иногда он даже ходит к врачу», — пишет портал.

Pink.rs также пишет, что сообщения об экстренной госпитализации сербского президента были опубликованы в Twitter и называет их выдуманными.

Сын президента Сербии Данило Вучич выразил поддержку своему отцу: «Папа, я хочу, чтобы ты был жив и здоров», — написал он в соцсетях.

РБК направил запрос в пресс-службу президента Сербии.

Ранее на этой неделе появились сообщения об ухудшении здоровья президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он не появлялся на публике несколько дней с того момента, как почувствовал себя плохо во время записи интервью в прямом эфире турецкого телевидения 25 апреля. Аппарат турецкого президента опроверг сообщения о том, что у него инфаркт, а глава Минздрава республики Фахреттин Коджа сообщил, что речь идет о перенесенной главой государства инфекции и что его «здоровье в порядке». 27 апреля Эрдоган по видеосвязи принял участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую».