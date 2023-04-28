Сербские СМИ опровергли экстренную госпитализацию Вучича

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 90,2 (+0,06) Инвестиции, 27 апр, 16:11 Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 81,56 (-0,07) Инвестиции, 27 апр, 16:11
Открылась регистрация на V Федеральный форум «Производительность 360 Новая экономика, 10:26
Вучич после сообщений о госпитализации заявил, что он «в порядке» Политика, 10:26
Медведев написал о «загадочном существе» и стране, которой «уже нет» Политика, 10:20
Мотивируйте через страх: как работать с неуверенными в себе сотрудниками Pro, 10:20
Российская ОС для корпоративной безопасности получила крупное обновление Новая экономика, 10:14
ФБР провело обыск в доме бывшего топ-менеджера криптобиржи FTX Крипто, 10:06
Шойгу заявил о провоцировании США других стран противостоять России и КНР Политика, 10:06
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 10:06
В Туве открылся крупнейший в России буддийский монастырь Общество, 09:50
Как найти в своих письмах слова-вредители Pro, 09:44
Украина сообщила о повреждении многоэтажек в Умани взрывами Политика, 09:44
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 09:43
Denver Post рассказал о пьяной девушке в номере российского игрока НХЛ Спорт, 09:43
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:30
Политика ,  
0 

Сербские СМИ опровергли экстренную госпитализацию Вучича

Pink: сообщения об экстренной госпитализации Вучича выдуманы
Сообщения об экстренной госпитализации Вучича в Военно-медицинскую академию в Белграде были опубликованы в Twitter. Телеканал Pink называет их выдумкой, а Alo! пишет, что речь идет об обычном визите к врачу
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: IMAGO / Global Look Press)

Сербские СМИ опровергают экстренную госпитализацию президента Сербии Александра Вучича в Военно-медицинскую академию в Белграде. Pink.rs называет эти сообщения «выдуманными». Портал b92 пишет со ссылкой на «неофициальные источники», что Вучич был госпитализирован, но не в ВМА.

Как отмечает Alo!, сербские оппозиционеры в Twitter опубликовали сообщения о том, что президент «экстренно отправлен в больницу» и что это случилось «второй раз за двадцать дней». Заодно в этих сообщениях они желали Вучичу смерти.

По данным Alo!, об экстренной госпитализации речи не идет. «Иногда он [Вучич] устает, как и любой трудолюбивый человек. Иногда он даже ходит к врачу», — пишет портал.

Pink.rs также пишет, что сообщения об экстренной госпитализации сербского президента были опубликованы в Twitter и называет их выдуманными.

Сын президента Сербии Данило Вучич выразил поддержку своему отцу: «Папа, я хочу, чтобы ты был жив и здоров», — написал он в соцсетях.

РБК направил запрос в пресс-службу президента Сербии.

Читайте на РБК Pro
Какие методы помогут бороться с групповым уклонением от уплаты налогов
Уоррен Баффет активно инвестирует в Японию. На чем он надеется заработать
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту
Гайд для релоканта: как действовать, чтобы избежать проблем с налоговой

Ранее на этой неделе появились сообщения об ухудшении здоровья президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он не появлялся на публике несколько дней с того момента, как почувствовал себя плохо во время записи интервью в прямом эфире турецкого телевидения 25 апреля. Аппарат турецкого президента опроверг сообщения о том, что у него инфаркт, а глава Минздрава республики Фахреттин Коджа сообщил, что речь идет о перенесенной главой государства инфекции и что его «здоровье в порядке». 27 апреля Эрдоган по видеосвязи принял участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую».

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
При участии
Любовь Порываева
Александр Вучич Сербия госпитализация
Материалы по теме
Вучич заявил, что Сербии не нужен конфликт с НАТО
Политика
Минздрав Турции сообщил об улучшении состояния Эрдогана
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter