Глава МАГАТЭ сообщил о взрыве мины вблизи Запорожской АЭС

Запорожская АЭС (Фото: Fredrik Dahl / IAEA / Reuters)

В районе Запорожской АЭС продолжаются боевые действия. Об этом говорится в заявлении генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

«Эксперты МАГАТЭ снова были вынуждены укрываться на этой неделе после предупреждения о ракетном нападении, когда вдалеке слышались звуки непрекращающихся обстрелов, поскольку в регионе продолжаются военные действия. Кроме того, недалеко от места взрыва взорвалась одна мина», — говорится в заявлении.

Гросси добавил, что «увеличение военного присутствия и активности в регионе еще раз подчеркивает важность и срочность согласования защиты станции».

Запорожская АЭС (ЗАЭС) находится под контролем России с конца февраля 2022 года. Станция расположена в Запорожской области, которая в сентябре прошлого года вошла в состав России. С начала конфликта объект регулярно попадает под обстрелы, в которых Украина и Россия обвиняют друг друга.

Эксперты МАГАТЭ докладывают Гросси об обстрелах в районе ЗАЭС. 21 апреля они говорили, что слышали обстрелы почти каждый день в течение недели. 14 апреля Гросси говорил, что рядом со станцией, за ее ограждением, произошло два взрыва мин: первый — 8 апреля, еще один — спустя четыре дня.