Хуснуллин назвал срок восстановления основных трасс в новых регионах

Марат Хуснуллин: трассы в новых регионах будут восстановлены за три года

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Основные региональные трассы в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках планируется восстановить в течение трех лет. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в Казань, передает «РБК Татарстан».

За этот период, по словам Хуснуллина, основные региональные трассы должны «привести в соответствие».

В ноябре глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил, что за год в присоединенных к России регионах восстановят 530 км дорог. «В наших планах развитие новых трасс, в том числе присоединение [к существующим трассам]», — говорил он.

Восстановление дорог Петушенко счел первым, что нужно осуществить в области строительства в этих регионах.

Накануне правительство утвердило долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов страны. В программу вошло 300 мероприятий, в том числе по перезапуску работы ключевых отраслей и предприятий, восстановлению производственных фондов и созданию условий для повышения благосостояния граждан, а также защиты их прав. Глава государства Владимир Путин поручил как можно скорее интегрировать новые территории «в экономическое, правовое и образовательное пространство России, а также в ближайшие восемь лет вывести их на общероссийский уровень по всем показателям».