Минпромторг заявил о полном импортозамещении алюминиевых банок

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За год в России полностью заместили импорт алюминиевых банок, хотя в начале прошлого года около 70% этой продукции на российском рынке производилось американскими компаниями, заявил глава департамента международной кооперации и лицензирования внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов в эфире радио Sputnik.

«За год мы 100% импортозаместились. И все алюминиевые банки, которые мы сейчас видим на наших полках, — это банки нашего производства», — сказал он.

В конце марта прошлого года крупнейший американский производитель алюминиевой упаковки Ball Corporation объявил о сокращении российских операций и поиске покупателя на свой местный бизнес. Компании принадлежат три завода по производству алюминиевых банок — в Московской, Ленинградской и Челябинской областях.

В своей отчетности за второй квартал 2022 года Ball сообщила, что убыток от обесценивания локального бизнеса составил $435 млн. Российские производства в сентябре купила компания из Ставропольского края «Арнест» за $530 млн.

По данным «Коммерсанта», Ball обеспечивала 60–65% от всего потребления российскими компаниями алюминиевой банки. Оставшуюся долю занимала продукция польской CanPack, которая также не исключала, что может покинуть российский рынок.

По оценкам Ассоциации производителей пива (объединяет крупнейших производителей — AB InBev Efes, «Балтику», Heineken), на алюминиевую банку приходится более 30% рынка пива в натуральном выражении.