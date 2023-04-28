Захарова: слова Трейси об отсутствии разногласий между США и народом России неправдивы

Захарова усомнилась в словах посла США о разногласиях между гражданами

Мария Захарова (Фото: Антон Сергиенко / РБК)

Слова посла США Линн Трейси об отсутствии разногласий между Штатами и народом России не вяжутся с политикой Вашингтона. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России в ответ на интервью Трейси газете «Коммерсантъ».

Трейси заявила, что власти США не воспринимают российский народ как врагов.

«Народ России убивают по наводке Соединенных Штатов, на деньги Соединенных Штатов, из оружия Соединенных Штатов», — написала в ответ Захарова.

США поддерживают Украину в конфликте с Россией и оказывают ей военную помощь. В то же время в Вашингтоне неоднократно говорили, что не имеют цель «уничтожить» Россию. В феврале об этом заявил президент США Джо Байден. «Миллионы россиян, которые хотят жить в мире с соседями, нам не враги», — подчеркнул он.

Москва критикует поставки вооружений Киеву и считает, что таким образом другие страны становятся участниками конфликта. В Кремле заявляли, что это не изменит исхода боевых действий.