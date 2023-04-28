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Под Клином загорелось здание бывшей швейной фабрики

МЧС: под Клином загорелось здание бывшей швейной фабрики на площади 3,2 тыс. кв. м

Под Клином загорелось здание бывшей швейной фабрики
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Здание бывшей швейной фабрики загорелось в подмосковном городе Высоковске (городской округ Клин). Об этом говорится на сайте МЧС по Московской области.

Здание расположено на улице Советской, дом 47а. По этому адресу зарегистрировано предприятие ООО «Клин-Гольфстрим», компания занимается монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.

Горит пятиэтажное здание. Как пишет ТАСС со ссылкой на МЧС, ранее в здании располагалось швейная фабрика. По состоянию на 05:20 площадь пожара увеличилась до 3,2 тыс. кв. м, передает агентство. На сайте МЧС говорится, что по прибытии на место происшествия был зафиксирован пожар на площади 500 кв. м.

В тушении пожара участвуют 21 единица техники, 58 человек, в том числе от МЧС 11 единиц техники и 30 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

Накануне вечером пожар произошел на территории завода «Курганстальмост». Это произошло из-за возгораний в населенных пунктах вокруг города, огонь перекинулся на завод. Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал ситуацию с пожарами в регионе «очень сложной». 

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Теги
Пожар Клин Московская область МЧС
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