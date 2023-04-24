Китай подарил России образцы лунного грунта во время визита Путина

Китай передал России образцы лунного грунта во время визита Путина в Пекин

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Китай передал Франции и России образцы лунного грунта, говорится в сообщении космического агентства Китая.

4 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин посещал Пекин и встретился с главой страны Си Цзиньпином, российской стороне передали 1,5 г лунного грунта для научных целей. В марте, когда Си Цзиньпин приехал в Россию с визитом, Россия вернула образцы обратно.

В апреле 2023 года во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона Китай также передал французской стороне 1,5 г образцов лунного грунта для научных целей.

Грунт был добыт китайской миссией «Чанъэ-5» с базы космического корабля в северо-восточной части Океана бурь на Луне в декабре 2020 года. При этом, как утверждается в сообщении космического агентства, образцы грунта, которые Россия вернула Китаю, были получены из скважин, пробуренных советской миссией «Луна-16» в 1970 году.

В сентябре 2022 года Китайское национальное космическое агентство сообщило, что ученые обнаружили на Луне новый, ранее неизвестный минерал. Его назвали «камень Чанъэ» в честь космического аппарата, доставившего образцы на Землю. Агентство отметило, что Китай впервые за историю своих космических экспедиций совершил такую находку.