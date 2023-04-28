Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 90,2 (+0,06) Инвестиции, 27 апр, 16:11 Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 81,56 (-0,07) Инвестиции, 27 апр, 16:11
Путин поддержал обучение школьников управлению беспилотниками Технологии и медиа, 00:58
Греф предложил Путину смягчить ограничения на аэрофотосъемку с дронов Технологии и медиа, 00:55
В NASA заявили о поддержке экспулатации МКС после 2024 всеми странами Технологии и медиа, 00:22
В России с начала 2023 года не построили ни одного ТЦ Недвижимость, 00:02
Бизнес пожаловался на невозможность надолго занимать в юанях Финансы, 00:00
Пушилин заявил об огневом контроле над всеми позициями ВСУ в Марьинке Политика, 27 апр, 23:52
Путин заявил о договоренности России и Китая «дополнять друг друга» Политика, 27 апр, 23:41
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
В США несколько вагонов грузового поезда упали в Миссисипи Общество, 27 апр, 23:36
Путин упрекнул Росавиацию за цифровизацию, «иначе развития БПЛА не будет» Технологии и медиа, 27 апр, 23:35
Военная операция на Украине. Карта на 27 апреля Политика, 27 апр, 23:30
Дуров отказался выдавать Бразилии сведения во избежание блокировки Технологии и медиа, 27 апр, 23:15
Захарова обвинила США в выдаче виз журналистам после срока полета Политика, 27 апр, 23:02
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 27 апр, 22:46
Путин допустил инвестиции на 1 трлн руб. в производство беспилотников Бизнес, 27 апр, 22:39
Технологии и медиа ,  
0 

Греф предложил Путину смягчить ограничения на аэрофотосъемку с дронов

Греф: ограничения на аэрофотосъемку с дронов «тормозит развитие всей отрасли»

Глава Сбербанка Герман Греф предложил проработать предложения по изменению законодательства для ослабления мер по контролю за съемкой с дронов для аэрофотосъемки. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Нам без цифровых карт просто невозможно. Весь мир идет по пути изъятия территорий, на которых нельзя проводить съемку, или она передается с подтверждением, что там нет ничего запрещенного. Я думаю, мы могли бы тему отработать и сделать предложения по изменению законодательства», — объяснил Греф.

По словам Грефа, контроль за съемками с дронов тормозит развитие всей отрасли. По словам главы Сбербанка, сейчас в мире идет развитие автоматизации беспилотных летательных аппаратов. «Развитие искусственного интеллекта позволяет это делать, но для этого нужна цифровая карта местности и хороший вычислитель на борту», — добавил он.

Слова Грефа прозвучали во время визита Владимира Путина в индустриальный парк «Руднево». Там создается федеральный центр беспилотных авиационных систем. Во время визита Путин анонсировал инвестиции в данную отрасль в размере 500 млрд руб. «Скорее всего, если мы все вместе, и государство тоже, будем работать активно, то это будет 1 трлн руб., вот такой будет объем», — добавил Путин.

Теги
Персоны
Герман Греф Сбербанк Владимир Путин беспилотники
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Герман Греф фото

Герман Греф

бизнесмен, глава Сбербанка

8 февраля 1964 года
Материалы по теме
Путин заявил о договоренности России и Китая «дополнять друг друга»
Политика
Путин упрекнул Росавиацию за цифровизацию, «иначе развития БПЛА не будет»
Технологии и медиа
Путин допустил инвестиции на 1 трлн руб. в производство беспилотников
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter