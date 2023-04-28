Греф предложил Путину смягчить ограничения на аэрофотосъемку с дронов

Глава Сбербанка Герман Греф предложил проработать предложения по изменению законодательства для ослабления мер по контролю за съемкой с дронов для аэрофотосъемки. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Нам без цифровых карт просто невозможно. Весь мир идет по пути изъятия территорий, на которых нельзя проводить съемку, или она передается с подтверждением, что там нет ничего запрещенного. Я думаю, мы могли бы тему отработать и сделать предложения по изменению законодательства», — объяснил Греф.

По словам Грефа, контроль за съемками с дронов тормозит развитие всей отрасли. По словам главы Сбербанка, сейчас в мире идет развитие автоматизации беспилотных летательных аппаратов. «Развитие искусственного интеллекта позволяет это делать, но для этого нужна цифровая карта местности и хороший вычислитель на борту», — добавил он.

Слова Грефа прозвучали во время визита Владимира Путина в индустриальный парк «Руднево». Там создается федеральный центр беспилотных авиационных систем. Во время визита Путин анонсировал инвестиции в данную отрасль в размере 500 млрд руб. «Скорее всего, если мы все вместе, и государство тоже, будем работать активно, то это будет 1 трлн руб., вот такой будет объем», — добавил Путин.