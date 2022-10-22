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Медведев призвал мир не подчиняться «психическим девиациям» «англосаксов»

Медведев: западная идея о порядке продиктована навязчивым желанием доминировать в мире
Единственным, но «не идеальным» инструментом решения международных разногласий Медведев назвал ООН, однако заявил, что мир сможет жить и без нее
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Западная идея о «порядке, основанном на правилах», должна быть отвергнута миром как несостоятельная и вредная для человечества, написал в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Она никем не одобрена, полностью неопределенна по содержанию и продвигается в противовес существующим международным правилам и институтам, включая ту же ООН. Сама идея продиктована навязчивым до психических девиаций желанием англосаксов подвести идеологическую базу под свои попытки доминировать в мире», — считает он.

Так Медведев описал один из своих тезисов по текущей международной ситуации. В другом пункте он указал, что любая страна ставит во главу угла защиту граждан и государственной независимости и эта защита возможна не только на собственной территории. «Иными словами, каждая страна вправе использовать военную силу, чтобы защитить своих граждан, которые уничтожаются на иностранных территориях. Такое право включает возможность действовать превентивно, на упреждение, чтобы предотвратить дальнейшие убийства, геноцид и другие преступления против своих граждан», — считает экс-президент.

По словам Медведева, никто не ставит под сомнение итоги Второй мировой войны, но после 1945 года в мире кардинально изменилось соотношение сил, поэтому для России любые итоги приемлемы до тех пор, пока не противоречат «коренным интересам» страны.

Замглавы Совбеза России также выразил мнение, что мирное сосуществование «гроша ломаного не стоит», если достигается ценой бесконечных уступок «исторических территорий» и отказа от своих граждан. «Если стоит выбор между этим «сосуществованием» и защитой коренных национальных интересов, а также жизней своих граждан, надо выбирать второе», — написал он.

Единственным, но «совсем не идеальным» инструментом для урегулирования международных разногласий Медведев считает ООН и ее основополагающие документы. Он назвал важным сохранение базового принципа, предполагающего равенство всех государств и обязанность выслушивать позицию каждого, а также выступил против пересмотра статуса постоянных членов Совета безопасности ООН, поскольку в ином случае организацию ждет системный кризис и судьба Лиги наций, которая прекратила свое существование в 1946 году.

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По мнению экс-президента, мир сможет жить и без ООН, однако, по его мнению, это приведет к деградации международного права, а система международных отношений вернется к региональным или двусторонним соглашениям по безопасности.

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Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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