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Песков пообещал России французские темпы развития

Дмитрий Песков: экономика России даже с санкциями будет развиваться так же, как Франция
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Даже под воздействием санкций экономика России будет развиваться такими же темпами, как Франция, на которую санкции не налагали. Об этом на марафоне «Знание.Первые» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2023 году экономика России вырастет на 0,7%.

«И здесь очень важно сопоставить, что точно такой же прогноз на 2023 год по росту ВВП они дают для Франции. То есть Россия, которая несет на своих плечах беспрецедентный груз санкций, будет развиваться такими же темпами, как Франция», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что МВФ прогнозирует для Германии по итогам 2023 года падение ВВП на 0,1%.

«Это все очень важно сопоставлять и знать. И мы должны этим гордиться», — подчеркнул Песков.

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