Турция и Россия оформили доставку ядерного топлива на АЭС «Аккую»

Алексей Лихачев и Фатих Дёнмез на церемонии по случаю доставки ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 строящейся атомной электростанции «Аккую» (Гюльнар, Турция) (Фото: Илья Питалёв / РИА Новости)

Россия и Турция заключили официальную договоренность о доставке ядерного топлива на первый энергоблок турецкой АЭС «Аккую». Сертификат на доставку топлива главе Минэнерго Турции Фатиху Донмезу передал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, трансляцию церемонии вел РБК.

Перед тем как отдать документ Донмезу, Лихачев попросил разрешения у российского президента Владимира Путина. После того как глава государства дал утвердительный ответ, Лихачев передал Донмезу футляр с сертификатом и пожал ему руку.

«Аккую» — первая атомная электростанция в Турции, она возводится по проекту «Росатома». Соглашение о ее строительстве было подписано в 2010 году. Строительство первого энергоблока началось в 2021-м. АЭС возводится по схеме BOO (англ. build-own-operate, «строй — владей — управляй»), то есть российская госкорпорация выступает основным инвестором и совладельцем новой станции, покрывая свои расходы доходами от последующей продажи электроэнергии. Мощность каждого из четырех энергоблоков АЭС составит 1200 МВт. По плану «Аккую» должна на этапе ввода в строй всех энергоблоков выдавать 35 млрд кВт·ч электроэнергии в год.

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии завоза топлива на АЭС по видеосвязи. В мероприятии также участвовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция присоединяется к клубу стран с атомной энергетикой, хоть и с задержкой в 60 лет, заявил Эрдоган на церемонии. По его словам, АЭС сэкономит Турции $1,5 млрд в год на импорте газа и сможет проработать до 80 лет. Все четыре блока станции будут введены в эксплуатацию к 2028 году, уточнил Эрдоган.