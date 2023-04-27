Пушилин заявил о намерении выдвинуться на пост главы ДНР

Денис Пушилин (Фото: Николай Тришин / ТАСС)

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что намеревается выдвинуть свою кандидатуру на пост главы республики. Он сообщил это, выступая на прямой линии с жителями ДНР.

«С 2014 года я стоял у истоков создания республики, поэтому за все процессы, которые происходят, чувствую свою внутреннюю ответственность», — сказал Пушилин. Он отметил, что будет участвовать в выборах, если «будет соответствующая поддержка».

Пушилин также сообщил, что ДНР добилась включения в состав России, но признал, что перед республикой остались невыполненные задачи.

Выборы главы ДНР пройдут в Единый день голосования, 10 сентября 2023 года. ЛНР и ДНР вместе с Запорожской и Херсонской областями вошли в состав России на основании проведенного в конце сентября референдума.