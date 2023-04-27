МЧС рассказало о пожаре в районе Поклонной горы в Москве
В строящемся здании на улице Поклонная произошло возгорание кровли, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
«В 11:44 27.04.2023 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Поклонная, д. 15», — уточнили в ведомстве.
Площадь возгорания составила 70 квадратных метров, позднее, в 12:09, МЧС сообщило о локализации пожара на 100 квадратных метрах. В 12:18 пожар полностью ликвидировали.
25 апреля по России прошли пожары в нескольких селах. Речь идет о пожаре в городе Лесозаводске в Приморском крае, в селе Баляга Забайкальского края, в селе Трун Пермского края, в Первоуральске Свердловской области и в селе Сосьва этого же региона. При пожаре в Сосьве сгорели около 130 жилых домов, более 30 нежилых строений, несколько складов пиломатериалов и другие объекты.