В медцентре «Калашникова» назвали причины гибели участников операции

Военный медик Катулин: участники спецоперации чаще погибают не от жизнеугрожающих ран

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Более 50% смертей среди участников военной операции на Украине произошли не от жизнеугрожающих ран, некоторым из них приходилось делать ампутации из-за неправильного наложения жгута, заявил руководитель учебного центра тактической медицины концерна «Калашников» Артем Катулин в интервью «РИА Новости».

«Более 30% ампутаций [в зоне боевых действий на Украине] произведены из-за неправильного наложения жгута, более 50% всех смертей произошли не от жизнеугрожающих ранений», — сказал Катулин.

Основными проблемами в сфере медицинского обеспечения в зоне спецоперации остаются уровень подготовки в области оказания первой помощи и наличие возможности быстро доставить раненых до госпиталей.

Концерн «Калашников» открыл собственный учебный центр тактической медицины в 2020 году. Сейчас в центре проводят курсы по оказанию первой помощи для сотрудников силовых структур, спортсменов-экстремалов и охотников, сотрудников ЧОП и МЧС.

Российские военные в ходе операции на Украине получают в основном минно-взрывные ранения, их около 70% от общего числа, сообщал начальник военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин в середине декабря прошлого года. Около 10% военнослужащих поступают в госпитали из-за заболеваний, еще 10% — из-за пулевых огнестрельных ранений и еще 10% — из-за травм, добавил он.

Около 24% пациентов поступают в тяжелом и крайне тяжелом состояниях, сказал Тришкин. Еще около половины раненых, по его словам, прибывают к медикам в состоянии средней степени тяжести, остальные — в легкой.