В Минобороны рассказали о самых частых ранениях участников спецоперации

Российские военные в ходе специальной военной операции получают в основном минно-взрывные ранения, их около 70% от общего числа, сообщил начальник военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин в эфире телеканала «Россия 24».

«По-прежнему 70% на минно-взрывные ранения, 10% на заболевания, 10% это на пулевые огнестрельные ранения и 10% на травмы. Пропорция очень понятная», — сказал он.

Около 24% пациентов поступают в тяжелом и крайне тяжелом состояниях, сказал Тришкин. Еще около половины раненых, по его словам, прибывают к медикам в состоянии средней степени тяжести, остальные — в легкой.

В госпиталях от ран умирает 0,5% военнослужащих, порядка 97% раненых после восстановления могут вернуться в строй, заключил он.

Минобороны в ноябре сообщало, что российские военные врачи создали новый способ восстановления рук и ног после минно-взрывных и огнестрельных ранений. «Новая технология позволяет, в частности, создавать для каждого пациента индивидуальный трехмерный имплантат, полностью соответствующий по размерам и форме утраченному фрагменту кости пострадавшего», — говорили в ведомстве.