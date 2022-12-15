Минобороны заявило, что 97% раненых на СВО возвращаются в строй

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

До 97% российских военнослужащих возвращаются в строй после ранений, полученных во время специальной военной операции на Украине, заявил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Сегодня 97%, если говорить о том, кто может вернуться к исполнению своих обязанностей. Эта цифра сегодня достигает 97%», — утверждает он.

Тришкин напомнил, что во времена ВОВ этот показатель был равен 70%. Он также отметил, что в госпиталях от ран умирает 0,5% военнослужащих.

В середине ноября Минобороны сообщило, что российские военные врачи создали новый способ восстановления конечностей после минно-взрывных и огнестрельных ранений. «Новая технология позволяет, в частности, создавать для каждого пациента индивидуальный трехмерный имплантат, полностью соответствующий по размерам и форме утраченному фрагменту кости пострадавшего», — пояснили в ведомстве.