Минобороны заявило, что 97% раненых на СВО возвращаются в строй
«Сегодня 97%, если говорить о том, кто может вернуться к исполнению своих обязанностей. Эта цифра сегодня достигает 97%», — утверждает он.
Тришкин напомнил, что во времена ВОВ этот показатель был равен 70%. Он также отметил, что в госпиталях от ран умирает 0,5% военнослужащих.
В середине ноября Минобороны сообщило, что российские военные врачи создали новый способ восстановления конечностей после минно-взрывных и огнестрельных ранений. «Новая технология позволяет, в частности, создавать для каждого пациента индивидуальный трехмерный имплантат, полностью соответствующий по размерам и форме утраченному фрагменту кости пострадавшего», — пояснили в ведомстве.