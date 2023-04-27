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В Хабаровском крае пятеро подростков сбежали из детдома

Прокуратура Хабаровского края организовала проверку из-за побега пяти детей из детдома № 5
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Прокуратура Индустриального района Хабаровска проводит проверку после того, как из детского дома № 5 сбежали пятеро детей, одного из них нашли, других разыскивают, сообщили в пресс-службе ведомства.

О пропаже пяти подростков стало известно 26 апреля, в этот день они не вернулись в детдом в установленное время.

«Прокуратурой района будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Речь идет о двух братьях 15 и 16 лет и трех их друзьях 14, 15 и 16 лет, которые являются воспитанниками детского дома № 5, пишет «АиФ-Дальинформ». Как сообщает «КП — Хабаровск» со ссылкой на местный добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас», четверо подростков сбежали 25 апреля, а 26 апреля — пропал еще один. Одного из них нашли у бабушки, но причину своего побега он не назвал. На поиски детей выехала группа волонтеров из 30 человек, рассказала «КП — Хабаровск» один из волонтеров «Лига Спас».

Детский дом № 5 работает с 2007 года. Transsibinfo ранее писал, что власти планируют переселить воспитанников детдома в другое здание, а там открыть казачий корпус. Депутат законодательной думы региона Максим Кукушкин отмечал, что переезд детей из детдома в школу-интернат № 3 приведет к ухудшению содержания детей. «Многие воспитанники против, аж до того, что готовы сбежать из заведения. Также ребята сейчас имеют высокую степень социализации. И если детей совместить, то есть опасение, что между ними будут конфликты», — указывал депутат.

31 марта в Сочи пропали пятеро детей в возрасте восьми, десяти, 11 и 13 лет, они не вернулись домой после прогулки. Родители искали их самостоятельно в течение суток, а затем обратились в полицию. К поискам привлекли более 70 человек. 2 апреля полицейским удалось найти детей на улице Ленина в Адлерском районе. В отношении подростков противоправных действий не совершалось, сообщили в МВД по Краснодарскому краю.

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Теги
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