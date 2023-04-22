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МВД показало видео с пропавшей в Москве матерью советника сенатора

Мать советника сенатора рассказала детали своего исчезновения после звонка мошенников

МВД показало видео с пропавшей в Москве матерью советника сенатора
Video

Татьяна Адабаш, мать Елены Силкиной, советника сенатора от Оренбургской области Андрея Шевченко, о пропаже которой стало известно накануне и которую в итоге нашли в Твери, рассказала подробности своего исчезновения.

На видео, которое опубликовало МВД, 76-летняя женщина сообщила, что ей позвонили неизвестные и предупредили, что ее деньги хотят снять мошенники. Звонившие сказали Адабаш, что ей нужно снять деньги со счета, пока этого не сделали преступники. Женщина сперва не поверила им, но потом, поговорив с «сотрудником службы безопасности центрального банка» и «сотрудником управления ФСБ», увидев удостоверение последнего (его женщина показали по видеозвонку), перевела мошенникам 2,6 млн руб.

В ответ на вопрос полицейского, который снимал видео, говорили ли звонившие Адабаш, что ее деньгами хотят завладеть сотрудники спецслужб Украины, женщина ответила: «Совершенно верно, они это и говорили».

О пропаже Адабаш стало известно 20 апреля. Как сообщил телеграм-канал Baza, вечером 16 апреля дочери пропавшей Елене Силкиной позвонили неизвестные и сообщили, что та похищена, а также потребовали выкуп в размере 2 млн руб. Телефон пожилой женщины был вне зоны доступа сети, а дома в Москве ее не оказалось.

Следственный комитет завел уголовное дело по двум статьям — «Незаконное лишение свободы» (п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ) и «Вымогательство» (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). По версии следствия, телефонные мошенники под обманным предлогом вынудили женщину уйти из дома, лишили возможности общаться с родственниками и склонили к передаче им крупной суммы.

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По данным телеграм-канала «112», фактически женщину не похищали, она ездила на электричках в Московской области по маршруту, который ей назвали мошенники, а потом выехала за пределы региона и остановилась в одной из гостиниц в Твери. Адабаш нашли 21 апреля.

Теги
Москва Тверь Тверская область сенатор похищение Андрей Шевченко
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