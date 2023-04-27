Власти Мелитополя сообщили о взрыве самодельной бомбы возле жилого дома

Администрация Мелитополя: при взрыве самодельной бомбы пострадал один человек

Утром 27 апреля у подъезда многоквартирного жилого дома по улице Кирова в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство, пострадал один человек, его госпитализировали, сообщает городская администрация в телеграм-канале.

«Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Мелитополь в марте стал столицей Запорожской области. Регион по итогам сентябрьского референдума стал частью России. Раньше областным центром региона был город Запорожье, он остается под контролем Киева.

После начала военной операции на Украине Мелитополь неоднократно подвергался обстрелам, власти также сообщают о взрывах в городе. Так, 3 апреля на улице Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль. Мелитопольская администрация позже заявила, что при взрыве пострадал бывший глава администрации поселка Акимовка Максим Забурев. Врачи оценивали его состояние как тяжелое.