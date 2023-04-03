В Мелитополе взорвался автомобиль
Администрация Мелитополя сообщила о взрыве автомобиля
В Мелитополе были слышны взрывы, по предварительным данным, взорвался автомобиль, сообщает администрация города в телеграм-канале.
«По предварительным данным, на улице Б.Хмельницкого в Мелитополе произошел взрыв автомобиля. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.
Позже власти уточнили, что пострадал один человек.
Накануне власти города сообщали об ударе с помощью РСЗО HIMARS и «Ольха» с применением кассетных боеприпасов. Пострадали шесть мирных жителей, в том числе 56-летняя женщина, она находится в тяжелом состоянии.
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