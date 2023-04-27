«Известия» узнали о законопроекте о регистрации электросамокатов

Депутаты Госдумы разработали законопроект с поправками в закон о регистрации транспортных средств, которые предусматривают постановку на учет средств индивидуальной мобильности (СИМ) и получение на них регистрационных номеров, сообщают «Известия». Одним из Авторов законопроекта выступил зампред комитета Госдумы по экономический политике Михаил Делягин («Справедливая Россия — За правду»).

Средства индивидуальной мобильности — особый правовой статус, который с 1 марта получили электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства.

Согласно поправкам, владелец СИМ должен будет в течение десяти дней с момента приобретения транспорта поставить его на учет через портал Госуслуг без предоставления СИМ в подразделения ГИБДД. Порядок регистрации предполагается установить отдельным постановлением правительства.

После регистрации владелец должен разместить госномер на средстве передвижения. «Если конструкция СИМ не позволяет этого сделать, то эксплуатация такого СИМ на дорогах общего пользования, пешеходных зонах не допускается», — приводит издание цитату из пояснительной записки к законопроекту.

Кроме того, парламентарии разработали инициативу с изменениями в КоАП, которые предполагают ужесточение наказания за нарушения ПДД водителями таких транспортных средств, пишет издание.

Так, предполагается, что за управление незарегистрированным СИМ водителю будет грозит штраф в размере 500–800 руб., а при повторном нарушении — 5 тыс. Такую же сумму придется заплатить водителю электросамоката или сегвея за оставление места ДТП или за управление техникой в состоянии опьянения. При повторном случае управления СИМ в нетрезвом виде может грозить уже арест на срок 10–15 суток.

За езду по пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам в нарушение ПДД, а также там, где это запрещено соответствующими дорожными знаками, обойдется в 2 тыс. руб. Проезд на красный свет — в 1 тыс. руб. (при повторном нарушении штраф составит 5 тыс.).

Оба законопроекта направлены в правительство.