«Известия» узнали о законопроекте о регистрации электросамокатов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 90,14 (+0,11) Инвестиции, 26 апр, 17:07 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 81,63 (+0,08) Инвестиции, 26 апр, 17:07
Что означает для российских инвесторов отделение их счетов в Казахстане Pro, 07:00
Число долгожителей в России резко сократилось после учета данных переписи Экономика, 07:00
Рогов заявил об усилении переброски сил ВСУ в Запорожской области ночью Политика, 06:45
«Ъ» узнал о планах Rutube потратить ₽30 млрд, чтобы догнать YouTube Технологии и медиа, 06:44
Минобороны сообщило о поражении более 130 целей в Донбассе за день Политика, 06:32
Прибыль российского TikTok вопреки ограничениям за год выросла в 10 раз Технологии и медиа, 06:30
«Известия» узнали о законопроекте о регистрации электросамокатов Общество, 06:04
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Количество сотрудников «Яндекса» за границей выросло в три раза Технологии и медиа, 06:00
Уволенный с Fox News ведущий рассказал о запретных темах в медиа США Технологии и медиа, 05:55
В Японии российского моряка приговорили к трем годам тюрьмы с отсрочкой Общество, 05:23
Президент Мексики опроверг сообщения о тяжелой болезни Общество, 05:14
Россияне назвали достойный уровень пенсии Общество, 05:01
В Госдуме заявили о необходимости разработать новый Уголовный кодекс Общество, 04:30
Брянский губернатор сообщил об отключении света в поселке из-за обстрела Политика, 03:47
Общество ,  
0 

«Известия» узнали о законопроекте о регистрации электросамокатов

«Известия»: в Госдуме разработали законопроект о регистрации электросамокатов

Депутаты Госдумы разработали законопроект с поправками в закон о регистрации транспортных средств, которые предусматривают постановку на учет средств индивидуальной мобильности (СИМ) и получение на них регистрационных номеров, сообщают «Известия». Одним из Авторов законопроекта выступил зампред комитета Госдумы по экономический политике Михаил Делягин («Справедливая Россия — За правду»).

Средства индивидуальной мобильности — особый правовой статус, который с 1 марта получили электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства.

Согласно поправкам, владелец СИМ должен будет в течение десяти дней с момента приобретения транспорта поставить его на учет через портал Госуслуг без предоставления СИМ в подразделения ГИБДД. Порядок регистрации предполагается установить отдельным постановлением правительства.

После регистрации владелец должен разместить госномер на средстве передвижения. «Если конструкция СИМ не позволяет этого сделать, то эксплуатация такого СИМ на дорогах общего пользования, пешеходных зонах не допускается», — приводит издание цитату из пояснительной записки к законопроекту.

Кроме того, парламентарии разработали инициативу с изменениями в КоАП, которые предполагают ужесточение наказания за нарушения ПДД водителями таких транспортных средств, пишет издание.

Так, предполагается, что за управление незарегистрированным СИМ водителю будет грозит штраф в размере 500–800 руб., а при повторном нарушении — 5 тыс. Такую же сумму придется заплатить водителю электросамоката или сегвея за оставление места ДТП или за управление техникой в состоянии опьянения. При повторном случае управления СИМ в нетрезвом виде может грозить уже арест на срок 10–15 суток.

Читайте на РБК Pro
Акционеры из недружественных стран игнорируют собрания: что делать
Что можно «починить» в корпоративной культуре своими силами
Побег из маркетплейса: как вернуть свой товар со складов Ozon и WB
Какие уловки организаторов торгов ФАС признает незаконными

За езду по пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам в нарушение ПДД, а также там, где это запрещено соответствующими дорожными знаками, обойдется в 2 тыс. руб. Проезд на красный свет — в 1 тыс. руб. (при повторном нарушении штраф составит 5 тыс.).

Оба законопроекта направлены в правительство.

Теги
электросамокат ПДД регистрация
Материалы по теме
МВД разъяснило, будет ли штрафовать за пьяную езду на электросамокате
Общество
В России вступил в силу стандарт об ограничении скорости электросамокатов
Общество
В России ограничили скорость езды на электросамокатах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter