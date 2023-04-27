МЧС: девять человек пострадали из-за выброса газа при ремонте скважины в Якутии

В Якутии девять человек пострадали от выброса газа при ремонте скважины

В Якутии на участке добычи газа в 6 км от села Таас-Юрях в Мирнинском районе произошел выброс газа с последующим возгоранием, в результате, по предварительным данным, пострадали девять человек, сообщает управление МЧС по республике.

Сообщение о произошедшем в 1:35 27 апреля по местному времени (19:35 26 апреля мск) поступило в 6 утра (полночь мск). Всех пострадавших доставят в центральную районную больницу города Мирный, добавили в ведомстве.

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