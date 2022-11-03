Четыре человека погибли при выбросе газа на шахте в Казахстане

На шахте в Карагандинской области Казахстана произошел выброс газа, погибли четыре человека, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя МЧС республики Руслана Иманкулова.

«3 ноября ориентировочно в три часа ночи (0:00 мск. — РБК) в городе Шахтинске, на шахте имени Ленина АО «АрселорМиттал Темиртау», при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель четверых работников, поиски еще одного работника продолжаются, еще четверо госпитализированы в больницу», — сообщил Иманкулов.

«Казинформ» пишет со ссылкой на местные власти, что на момент происшествия в шахте находились 106 человек, 101 эвакуировали, еще пять остались внизу, чтобы обеспечить работу подъемных клетей.

14 октября в результате взрыва метана на шахте на севере Турции погибли 40 человек, более десяти пострадали. ЧП произошло на глубине 300–350 м. Всего в момент взрыва в шахте находились 110 человек, почти половина из них — в районе взрыва. Президент Владимир Путин в связи с трагедией соболезнования выразил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.