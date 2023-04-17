МЧС Казахстана: четыре человека погибли при обрушении дома в Жанаозене из-за взрыва газа

Число погибших из-за взрыва газа в доме в Казахстане возросло до четырех

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В результате обрушения жилого дома в Жанаозене на юго-западе Казахстана погибли четыре человека. Еще четверых извлекли из-под завалов живыми, сообщило в телеграм-канале МЧС республики.

Шестерых пострадавших госпитализировали. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Согласно распространенному МЧС заявлению, взрыв произошел около 5:00 по времени Астаны (2:00 мск) в двухэтажном 12-квартирном доме. По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Пожара не было. Обрушилась часть подъезда на площади 150 кв. м.

В спасательных работах участвует более 300 человек, собаки, 30 единиц техники, врачи, военные Нацгвардии, полиция и местные власти.

Источник Zakon.kz утверждает, что взорвался не баллон с газом, а газ от центрального снабжения. «Два этажа полностью обрушились в подвал. Предварительно рвануло в подвале, был хлопок централизованного газа», — рассказал собеседник издания.