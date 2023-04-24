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Рогов сообщил о массированном обстреле сел в Запорожской области

Рогов: ВСУ обстреляли села Великая Знаменка и Водяное и город Каменка Днепровская
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Запорожская область находится под массированным огнем ВСУ, сообщил в телеграм-канале член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

По меньшей мере, полтора часа украинские военные обстреливали села Великая Знаменка и Водяное и город Каменка Днепровская из 152-мм орудий. «На данный момент не менее 20 прилетов», — добавил Рогов.

О пострадавших и разрушениях пока неизвестно.

17 апреля Рогов сообщил, что в результате обстрела города Васильевка пострадали четыре человека. Он опубликовал фото, на которых видны повреждения зданий.

Теги
Запорожская область обстрел Владимир Рогов
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