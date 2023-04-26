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Начальника бронетанковой службы арестовали за хищение 7 двигателей Т-90

«Коммерсантъ»: начальника бронетанковой службы обвинили в хищении двигателей Т-90
Танк Т-90
Танк Т-90 (Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости)

По обвинению в мошенничестве в особо крупном размере арестован начальник автобронетанковой службы управления технического обеспечения Южного военного округа полковник Александр Денисов, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как пишет газета, следствие считает, что в период с ноября 2021-го по апрель 2022 года полковник в составе организованной группы похитил семь двигателей В-92С2, предназначенных для установки на танки Т-90, на сумму 20,5 млн руб.

Ростовский гарнизонный военный суд избрал в отношении Денисова меру пресечения, он арестован на два месяца. Уголовное дело в отношении него ведет военное следственное управление СК по Южному военному округу. Оно возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. Денисову грозит десять лет лишения свободы.

Сам Денисов свою вину не признает. По словам его адвоката Романа Бударина, доказательства вины Денисова нет.

По данным «РИА Новости», Денисов был задержан 28 марта 2023 года. Гарнизонный военный суд в Ростове-на-Дону санкционировал его арест до 28 мая, апелляционная инстанция оставила это решение в силе.

В августе 2021 года Реутовский суд приговорил бывшего помощника начальника опорного узла связи 678-го центра связи Войск воздушно-космической обороны Минобороны, экс-начальника продовольственной и вещевой службы Сергея Пудикова к шести годам колонии общего режима, признав его виновным по делу о краже военной формы. Пудиков был лишен воинского звания капитана, а также был оштрафован на 40 тыс. руб. Уголовное дело в отношении него также было возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

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военный суд мошенничество Южный военный округ полковник Т-90 уголовное дело
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